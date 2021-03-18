Чемпионат Англии. «Лестер» сыграет с «Ман Сити», «Арсенал» против «Ливерпуля», «Челси» – «Вест Бром»

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В 30-м туре АПЛ сегодня «Челси» примет «Вест Бромвич», «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» – с «Ливерпулем»

Завтра, 4 апреля, «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Брайтону». 

В понедельник, 5 апреля, «Эвертон» примет «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» сыграет с «Вест Хэмом». 

Чемпионат Англии

30-й тур

Челси – Вест Бромвич
Дата проведения
3 апреля, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Лидс – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
3 апреля, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Сити
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Арсенал – Ливерпуль
Дата проведения
3 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Саутгемптон – Бернли
Дата проведения
4 апреля, 14.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Тоттенхэм
Дата проведения
4 апреля, 16.05, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Фулхэм
Дата проведения
4 апреля, 18.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
4 апреля, 21.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Кристал Пэлас
Дата проведения
5 апреля, 20.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Вест Хэм
Дата проведения
5 апреля, 22.15, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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