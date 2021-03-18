Чемпионат Англии. «Лестер» сыграет с «Ман Сити», «Арсенал» против «Ливерпуля», «Челси» – «Вест Бром»

В 30-м туре АПЛ сегодня «Челси» примет «Вест Бромвич», «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити», «Арсенал» – с «Ливерпулем».
Завтра, 4 апреля, «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Брайтону».
В понедельник, 5 апреля, «Эвертон» примет «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» сыграет с «Вест Хэмом».
30-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 3 апреля, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 4 апреля, 14.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 4 апреля, 16.05, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 4 апреля, 18.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 5 апреля, 20.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.15, «Молине Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.