Чемпионат Англии. «Лестер» сыграет с «Ман Сити», «Арсенал» против «Ливерпуля», «Челси» – «Вест Бром»

В 30-м туре АПЛ сегодня примет «Вест Бромвич», «Лестер» сыграет с , – с .

Завтра, 4 апреля, «Тоттенхэм» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом», будет противостоять «Брайтону».

В понедельник, 5 апреля, «Эвертон» примет «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» сыграет с «Вест Хэмом».

30-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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