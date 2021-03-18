ЦСКА повел в серии со СКА, Рибальта уходит из «Зенита», Рублев не вышел в финал «Мастерса», СБР удовлетворен сезоном, Шварц привился и другие новости утра

1. ЦСКА всухую обыграл СКА (3:0) и повел 1-0 в серии полуфинала Кубка Гагарина.

2. Спортивный директор Хавьер Рибальта написал заявление об уходе из «Зенита» и уйдет к концу апреля. Клуб подтвердил.

3. Команда Александра Большунова и Александра Терентьева победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, команда Спицова и Белова – 2-я.

4. Тренерский совет Союза биатлонистов России признал удовлетворительным выступление сборной России в сезоне-2020/21. Каминский и Шашилов останутся старшими тренерами сборной в следующем сезоне.

5. «Барселона» хочет купить Кейна, если не сможет взять Холанда. Форвард «Тоттенхэма» не против перехода. А в «Реале» уверены, что у «Барсы» нет денег на Холанда, и каталонцы просто хотят повысить цену на форварда. Также пишут, что каталонцы могут отказаться от Вейналдума из-за проблем с деньгами. Вместо него хотят перевести Мориба в основу.

6. Теннис. Майами (ATP). Рублев проиграл Хуркачу в своем первом в карьере полуфинале «Мастерса».

7. «Голден Стэйт» планирует продлить соглашение с разыгрывающим Стефеном Карри летом на 217 млн долларов.

8. Тренер «Динамо» Сандро Шварц привился российской вакциной «Спутник V».

9. Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком Ла Лиги в марте. У него 5 голов в 3 матчах.

В АПЛ лучшим в марте стал нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо. Интересно, что у него такая же статистика, как у Бензема. Томас Тухель из «Челси» назван лучшим тренером марта в чемпионате Англии.

10. НХЛ. Гол Орлова принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси», Овечкин не забил в 3-м матче подряд.

Волков забросил 1-ю шайбу в сезоне в дебютной игре за «Анахайм» против «Аризоны». Все результаты дня – здесь.

11. «Реал» готов продать Эдегора. Клубу нужны средства для трансфера Холанда или Мбаппе.

12. НБА. «Даллас» выиграл в гостях у «Нью-Йорка» и другие результаты.

13. Нападающий Вадим Шипачев просит у «Динамо» 120 млн рублей в год и сохранение Кагарлицкого.

14. Брошенную Криштиану Роналду повязку продали за 63,7 тысячи евро. Деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии.

15. Евролига. 16 очков Лундберга помогли ЦСКА крупно победить «Химки», «Зенит» разгромил «Виллербан».

16. «Детройт» поместил нападающего Евгения Свечникова на драфт отказов. Гусева, кстати, с уэйвера не забрали.

17. Bellator. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, выиграл свой первый бой, победив американца Майка Хэмела единогласным решением судей.

Цитаты дня.

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