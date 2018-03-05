Илья Семиков выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам

Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени прошел мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. Победу одержал Илья Семиков.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2021

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Илья Семиков – 2:23.12,2

2. Алексей Шемякин – 10,7

3. Андрей Собакарев – 1.13,8

4. Илья Санников – 1.14,1

5. Константин Главатских – 1.16,5

6. Александр Гребенько – 2.03,1

7. Рифат Сафиуллин – 2.16,4

8. Антон Тимашов – 2.17,5

9. Александр Бессмертных – 2.20,3

10. Артем Николаев – 2.57,6

11. Андрей Феллер – 4.18,0

12. Илья Порошкин – 4.18,9...

16. Владислав Вечканов – 7.21,2...

21. Дмитрий Япаров – 8.18,8

22. Евгений Дементьев – 8.36,2

Расписание гонок чемпионата России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени