Илья Семиков выиграл масс-старт на 50 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев чемпионат России Константин Главатских Евгений Белов марафон Александр Бессмертных Алексей Червоткин Илья Семиков Артем Николаев Владислав Вечканов Андрей Собакарев Андрей Кузнецов Илья Порошкин Антон Тимашов Лыжи

Сегодня на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени прошел мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. Победу одержал Илья Семиков. 

Чемпионат России по лыжным гонкам-2021

Тюмень

Мужчины

50 км, масс-старт, классический стиль

1. Илья Семиков – 2:23.12,2

2. Алексей Шемякин – 10,7

3. Андрей Собакарев – 1.13,8

4. Илья Санников – 1.14,1

5. Константин Главатских – 1.16,5

6. Александр Гребенько – 2.03,1

7. Рифат Сафиуллин – 2.16,4

8. Антон Тимашов – 2.17,5

9. Александр Бессмертных – 2.20,3

10. Артем Николаев – 2.57,6

11. Андрей Феллер – 4.18,0

12. Илья Порошкин – 4.18,9...

16. Владислав Вечканов – 7.21,2...

21. Дмитрий Япаров – 8.18,8

22. Евгений Дементьев – 8.36,2

Расписание гонок чемпионата России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья