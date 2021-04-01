Анфиса Резцова: «Большунова распиарили, звездная болезнь скоро захлестнет достоинство. Каждый юниор может с ним биться»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о лыжнике Александре Большунове.
– Лыжник Андрей Ларьков сказал, что с Большуновым биться за первое место возможно только в теории. На практике – это нереально.
– Я с этим не согласна. На практике каждый юниор может биться с Большуновым. У нас есть пацаны хорошие. Нельзя популяризировать одного. Нужно растить новое поколение.
Такое ощущение, что есть только Большунов и все. И что Большунов? Пальцы веером, типа король. Король, конечно, но только на сегодняшний день. Надо растить молодежь.
– Не стал ли Большунов популярнее, чем сами лыжи в нашей стране?
– Я уверена, что его распиарили. Я же подтвердила сейчас, что каждый юниор, пацан, может биться с Александром.
– Следующий год – олимпийский. Как считаете, сколько медалей будет у России?
– Думаю, что будет две медали. Одна – в эстафете. Возможно, серебро у мужчин. Вторая – в личном, но не знаю пока, у кого именно.
– Большунову по силам бороться с норвежцами на Олимпиаде?
– Скорее, нет. Прошу прощения у Саши, но его звездная болезнь скоро захлестнет достоинство.
– Есть ли в принципе у наших ребят шансы обойти норвежцев на Олимпиаде?
– Нет.
– В чем сила норвежцев?
– Норвегия – лыжная держава. Они знают, как работать. У них есть своя система. А мы эту систему растеряли. Я уважаю их державу. У них есть все для лыжного спорта. На чемпионаты они с собой все приспособления мешками привозят, – сказала Резцова.
Злит, что Норвегия правит в лыжах и биатлоне? Допинг ни при чем, помогают технологии – в том числе тренажер, о котором мечтает Большунов