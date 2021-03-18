Соболев забил 11-й и 12-й голы в РПЛ. Больше лишь у Дзюбы и Азмуна

«Спартак» играет с (3:2, второй тайм) в 24-м туре .

На 44-й минуте счет в матче сравнял форвард Александр Соболев. Это был его 11-й гол в текущем розыгрыше РПЛ.

Во втором тайме нападающий забил еще один мяч, воспользовавшись передачей хавбека Квинси Промеса.

Лишь два футболиста забили больше Соболева в этом чемпионате: Сердар Азмун и Артем Дзюба (оба – , по 13 голов).

Столько же, сколько и Александр, забил Йордан Ларссон («Спартак», 12).

Подробно со статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.