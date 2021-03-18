«Краснодар» и «Челси» пропустили по 5, Мусаев и Рахимов уходят, победы «Реала», «Ливерпуля» и «Баварии», «Авангард» повел в финале Востока и другие новости утра

1. В РПЛ в субботу случилось два мощных разгрома: «Ахмат» на выезде разметал «Краснодар» (5:0), а «Динамо» отгрузило 4 мяча «Уфе». «Локомотив» в гостях обыграл «Ротор» (2:0), а «Рубин» одолел «Сочи» (1:0).

2. Субботние результаты повлекли за собой сразу две отставки: Рашид Рахимов ушел из «Уфы» (клуб уже объявил), а Мурад Мусаев – из «Краснодара» (официального объявления пока не было, но сам тренер уже подтвердил).

3. В АПЛ «Челси» разгромно проиграл «Вест Брому» – 2:5. До этого лондонцы пропустили 2 гола в 14 матчах при Тухеле. «Ман Сити» выиграл 5-й матч подряд – у «Лестера» (2:0). «Ливерпуль» разнес «Арсенал» на выезде (3:0). Жота сделал дубль, Салах тоже забил.

«Манчестер Сити» в 11 очках от титула.

4. «Ак Барс» проиграл «Авангарду» (1:3) в первом матче финала Востока. Это первое поражение казанцев в плей-офф.

5. «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (2:2) благодаря голу Роналду на 79-й минуте (у Криштиану 24 мяча в 25 играх Серии А в сезоне). «Милан» вырвал ничью в игре с «Сампдорией» (1:1). «Интер» выиграл 7-й матч подряд – у «Болоньи» (1:0).

Таким образом, «Интер» оторвался от «Милана» на 8 очков при матче в запасе, от «Ювентуса» – на 12.

6. «Реал» продлил серию побед до 4 матчей, обыграв «Эйбар» (2:0). Другие результаты дня в Испании – тут.

7. НХЛ. Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало» по буллитам, дубль Дадонова и ассистентский хет-трик Анисимова помогли «Оттаве» выиграть у «Монреаля».

Бобровский отразил 44 броска в матче с «Коламбусом» и одержал победу над бывшим клубом. Все результаты дня – здесь.

8. Евгений Гараничев выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. Бабиков – 2-й, Цветков – 6-й.

В женской эстафете победила команда Носковой, команда Сливко – 2-я, команда Мироновой и Казакевич – 4-я.

9. НБА. «Филадельфия» с вернувшимся Эмбиидом обыграла «Миннесоту», «Индиана» дожала «Сан-Антонио» в овертайме и другие результаты.

10. Отрыв «Баварии» от «Лейпцига» вырос до 7 очков после победы в очном матче – 1:0. Дортмундская «Боруссия» проиграла «Айнтрахту» (1:2). Все результаты дня в Бундеслиге – тут.

11. Женский калининградский «Локомотив» обыграл московское «Динамо» на тай-брейке и впервые стал чемпионом России.

12. Первая ракетка мира Эшли Барти взяла 10-й титул WTA в Майами после отказа Андрееску.

13. «ПСЖ» отстает от «Лилля» на 3 очка после поражения в очном матче. Неймар в этой игре схватил красную.

14. Форвард «Крыльев» Иван Сергеев оформил 5-й хет-трик в сезоне Олимп-ФНЛ. У него 32 гола в чемпионате.

15. Бой Александра Волкова с Сирилом Ганом может возглавить UFC Fight Night 26 июня.

16. «Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в 3-й раз, одолев «Атлетик» (1:0). Прошлая победа была в 1987-м. Это был перенесенный прошлогодний розыгрыш.

17. Вышел первый официальный трейлер «Космического джема 2» с участием Леброна Джеймса.

Цитаты дня.

Клэбо о столкновении с Большуновым в марафоне на ЧМ-2021: «Полностью уверен, что принял правильное решение, и я сделал бы это снова»

Гершкович о Спаллетти, Адвокате, Виллаш-Боаше: «Они работали в «Зените», где лучшие финансовые условия. Хотел бы посмотреть на них в Перми или Уфе»

«Вас волнуют только соцсети и миллионы. Покажите яйца!» Фанаты «Юве» вывесили баннер у стадиона перед дерби с «Торино»

Дмитрий Сычев: «Дзюба поставил критиков на место. Он радует всех нас»

Берни Экклстоун: «Путин – приятнейший человек. Он в точности выполняет обещания»