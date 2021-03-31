Чемпионат России по биатлону. Команда Бабикова и Латыпова победила, команда Логинова и Гараничева – 5-я

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Сегодня на чемпионате России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске прошла мужская эстафета. Победу одержала команда Башкортостана. 

Чемпионат России по биатлону-2021

Ханты-Мансийск

Мужчины

Эстафета

1. Башкортостан (Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров, Эдуард Латыпов) – 1:20.37,0 (0+6)

2. ХМАО-Югра (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов, Семен Сучилов) – 29,8 (0+3)

3. Москва (Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов, Карим Халили) – 58,4 (0+8)

4. УРФО (Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Иван Томилов, Алексей Шевченко) – 1.11,5 (1+7)

5. Тюмень (Евгений Идинов, Александр Логинов, Вадим Истамгулов, Евгений Гараничев) – 3.10,3 (0+15)

6. Санкт-Петербург (Василий Томшин, Андрей Ващенко, Дмитрий Халматов, Максим Цветков) – 3.53,7 (0+6)...

10. ЦФО (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Дмитрий Мысев, Кирилл Трушин)  – 5.30,0 (1+13)

Расписание гонок чемпионата России по биатлону-2021 в Ханты-Мансийске

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