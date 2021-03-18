33-летний Шпилевский из «Кайрата» – кандидат «Краснодара» на пост главного тренера

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский является одним из претендентов на аналогичный пост в «Краснодаре», сообщает «Спорт-Экспресс».
К 33-летнему белорусскому специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.
Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью.
Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с владельцем «Кайрата» Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с тренером.
В 2020 году Шпилевский вместе с «Кайратом» выиграл чемпионат Казахстана. Сообщалось, что его кандидатуру ранее рассматривал ЦСКА.
«Краснодар» обещал оставить Мусаева даже после 10 поражений подряд. Но тренер ушел сам после встречи с Галицким