33-летний Шпилевский из «Кайрата» – кандидат «Краснодара» на пост главного тренера

Теги премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Кайрат Виктор Гончаренко Краснодар Сергей Галицкий Спорт-Экспресс Алексей Шпилевский Спорт Казахстана Футбол

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский является одним из претендентов на аналогичный пост в «Краснодаре», сообщает «Спорт-Экспресс».

К 33-летнему белорусскому специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с Виктором Гончаренко.

Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью.

Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого с владельцем «Кайрата» Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с тренером.

В 2020 году Шпилевский вместе с «Кайратом» выиграл чемпионат Казахстана. Сообщалось, что его кандидатуру ранее рассматривал ЦСКА.

«Краснодар» обещал оставить Мусаева даже после 10 поражений подряд. Но тренер ушел сам после встречи с Галицким

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