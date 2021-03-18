33-летний Шпилевский из «Кайрата» – кандидат «Краснодара» на пост главного тренера

Главный тренер «Кайрата» является одним из претендентов на аналогичный пост в «Краснодаре», сообщает «Спорт-Экспресс».

К 33-летнему белорусскому специалисту могут обратиться в случае неудачи переговоров с .

Кандидатура Шпилевского уже обсуждалась в «Краснодаре» прошлой осенью.

Помешать переговорам со Шпилевским могут дружеские отношения владельца Сергея Галицкого с владельцем «Кайрата» Кайратом Боранбаевым, который не хочет расставаться с тренером.

В 2020 году Шпилевский вместе с «Кайратом» выиграл чемпионат Казахстана. Сообщалось, что его кандидатуру ранее рассматривал ЦСКА.

«Краснодар» обещал оставить Мусаева даже после 10 поражений подряд. Но тренер ушел сам после встречи с Галицким