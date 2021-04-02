Американский журналист: «Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери – значит пойти против этого»

Американский журналист, ведущий ютуб-подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз прокомментировал то, как в российской прессе освещали его высказывание о том, что российские фигуристки применяют блокаторы гормонов.

«У российских журналистов был огромный успех во время чемпионата мира, и мне кажется, что один из этих ребят решил сделать так, чтобы градус не снижался. Поэтому они придумали способ подлить масла в огонь. Спорт очень национализирован, особенно в России, и его освещают там соответствующим образом.

В России и Этери стали частью российского национализма. Сказать что-то против Этери – это значит пойти против российского национализма. История пошла с какого-то другого сайта, но они ее подобрали, начали звонить Тарасовой и прочим экспертам. Мы ни за какие деньги не могли рассчитывать на такую гласность. Люди впали в истерику.

Любой российский журналист, освещающий фигурное катание, обязан писать в определенном ключе. была редактором до того, как перешла дорогу Этери. В России ее увольнение оправдали тем, что она будто бы делала неуместные заметки.

В Интернете пытаются тебя как-то задеть, выбирая твое слабое место. Начинается: «Они геи. Они мужчины, обсуждающие девочек. Они американцы». Пристанут к чему угодно: «Они американцы, они нам завидуют. Они что-то имеют против русских, они боятся русских». Забавно, что русские начинают употреблять слово «расисты». Мы одной расы, придурок. Это – ксенофобия», – сказал Лиз в подкасте.

Журналист из США подозревает, что наши фигуристки применяют блокаторы гормонов. Разбираемся, для чего они нужны и как работают