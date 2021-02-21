Дрю Холидэй договорился с «Милуоки» о 4-летнем продлении контракта на 160 млн долларов

Разыгрывающий Дрю Холидэй решил связать свое будущее с новым долгосрочным контрактом.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Бакс» договорились с 30-летним баскетболистом о 4-летнем максимальном продлении на 160 млн долларов. На последний год распространяется опция игрока.

Базовая стоимость нового контракта составит 135 млн долларов, добавляет ESPN. Защитник сможет заработать суммарный бонус в 25 млн при выполнении дополнительных условий, которые пока не разглашаются.

Действующее соглашение Холидэя было рассчитано до 2022 года с опцией игрока в 2021 году. В текущем сезоне Дрю получает 25,1 млн долларов в год.

Отмечается, что с момента перехода в «Бакс» в ноябре 2020 года у Холидэя сложились хорошие отношения с игроками, тренерским штабом и фронт-офисом клуба, поэтому Дрю решил посвятить следующие несколько лет борьбе за титул в составе команды из Висконсина.

Таким образом, «Бакс» связали себя долгосрочными максимальными контрактами с тремя игроками – , и Дрю Холидэем.

В своем первом сезоне в составе «Милуоки» Холидэй набирает 17 очков, 5,4 передачи и 4,6 подбора за матч, реализуя 38,8% трехочковых. Игрок проводит в среднем 31,7 минуты на паркете за встречу.

Напомним, что Дрю Холидэй перешел из «Пеликанс» в «Бакс» в прошлое межсезонье в результате крупного четырехстороннего обмена.

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