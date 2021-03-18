Защитник «Валенсии» Диакаби обвинил в расизме игрока «Кадиса». Матч прерывали на 25 минут

Матч 29-го тура «Кадис» – был прерван по ходу первого тайма.

На 30-й минуте у защитника «Валенсии» произошел конфликт с игроком Хуаном Калой.

Диакаби обвинил соперника в расизме и покинул поле. Его партнеры по команде ушли вслед за ним в знак солидарности.

«Валенсия» в твиттере поддержала своего футболиста. Отмечается, что Диакаби попросил одноклубников возобновить игру, но сам он был заменен на Уго Гильямона.

По данным Cope, Кала заявил, что не употреблял расистские выражения, арбитр Давид Медье Хименес также отметил, что ничего не слышал. По этой причине «Валенсия» во избежание технического поражения за срыв матча решила его возобновить.

Обе команды какое-то время находились в раздевалках. Спустя примерно 25 минут игра возобновилась.