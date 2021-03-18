У Маслова 3-й автогол в «Спартаке» и второй в сезоне. За 36 игр он не забивал в чужие ворота

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«Спартак» в гостях играет с «Ростовом» (2:2, перерыв) в 24-м туре РПЛ.

На 27-й минуте защитник москвичей Павел Маслов пытался прервать прострел соперника, но срезал мяч в свои ворота.

Для Маслова это уже второй автогол в нынешнем сезоне и третий за карьеру в «Спартаке».

Впервые он забил собственной команде 11 июля 2020 года в игре с «Сочи» (0:1), а 13 марта 2021-го – в матче с «Динамо» (2:1).

Матч с «Ростовом» – 36-й для Маслова за основу «Спартака». На его счету, помимо трех автоголов, две результативные передачи, в чужие ворота он не забивал. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фолы Маслова привели к двум пенальти за 10 минут – Франция оба раза забила России. Павел пропустит матч с Данией

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