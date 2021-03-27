Александр Емельяненко о новом клипе Моргенштерна: «Когда мозгов нет, и не такое снимешь»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко прокомментировал новый клип рэпера Моргенштерна «Новая волна».
«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка.
В конце концов, это бизнес, и каждый выбирает себе рекламное лицо «под стать самому себе».
Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию.
Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», – заявил Емельяненко.
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