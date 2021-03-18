18-летний игрок «Знамени Труда» скончался во время матча. Вероятно, из-за аневризмы сосудов головного мозга

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Футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер сегодня во время матча. 
 
Олимп-ПФЛ выразила глубокие соболезнования родным и близким 18-летнего игрока.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо».

Футболисту молодежной команды «Знамя Труда» стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков.

Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в заявлении Орехово-Зуевского городского округа в инстаграме.

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