18-летний игрок «Знамени Труда» скончался во время матча. Вероятно, из-за аневризмы сосудов головного мозга

Футболист молодежной команды «Знамя Труда» Никита Сидоров умер сегодня во время матча.



выразила глубокие соболезнования родным и близким 18-летнего игрока.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо».

Футболисту молодежной команды стало плохо. Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков.

Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

Приносим соболезнования родным и близким», – говорится в заявлении Орехово-Зуевского городского округа в инстаграме.