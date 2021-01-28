На ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме выявлен положительный результат теста на коронавирус

Теги чемпионат мира по фигурному катанию ISU коронавирус Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме был выявлен один положительный результат теста на коронавирус. 

«Во время одного из раундов тестирования на COVID-19 был выявлен один положительный результат», – говорится в заявлении ISU.

Личность человека, который получил положительный результат теста, не раскрывается.

ISU сообщает, что этот человек не будет допущен к участию в ЧМ. В настоящее время заразившийся помещен на карантин, контактировавшие с ним лица также изолированы для дальнейшей проверки. 

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта. 

Нельзя трогать бортики и оставлять чехлы тренеру, объятий на пьедестале не будет – фигурный чемпионат мира под конвоем

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 22 – 28 марта

Опрос

Щербакова, Трусова и Кихира – главные фаворитки ЧМ по фигурному катанию. Кто из девушек победит?
3211 голосов
Анна Щербакова
1.90 Анна Щербакова
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Александра Трусова
3.60 Александра Трусова
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Рика Кихира
6.00 Рика Кихира
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья