На ЧМ-2021 по фигурному катанию в Стокгольме выявлен положительный результат теста на коронавирус

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме был выявлен один положительный результат теста на коронавирус.

«Во время одного из раундов тестирования на был выявлен один положительный результат», – говорится в заявлении .

Личность человека, который получил положительный результат теста, не раскрывается.

ISU сообщает, что этот человек не будет допущен к участию в ЧМ. В настоящее время заразившийся помещен на карантин, контактировавшие с ним лица также изолированы для дальнейшей проверки.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 24 по 28 марта.

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