КХЛ оштрафовала «Ак Барс» на 100 тысяч рублей за срыв гимна Башкирии. Болельщики казанцев готовы заплатить сами

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КХЛ оштрафовала «Ак Барс» за то, что болельщики команды скандировали название клуба во время гимна Башкортостана перед третьим матчем серии против «Салавата Юлаева» (2:1).

Штраф составил 100 тысяч рублей. Он наложен в связи с нарушением технического регламента лиги.

Болельщики казанского клуба предложили самостоятельно покрыть штраф, об этом сообщает «Бизнес Online».

Также «Ак Барс» выступил с заявлением по поводу инцидента с гимном: «Это недоразумение, а не спланированная акция. Сожалеем о случившемся»

Болельщики «Ак Барса» во время гимна Башкирии кричали название своего клуба

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