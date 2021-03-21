КХЛ оштрафовала «Ак Барс» на 100 тысяч рублей за срыв гимна Башкирии. Болельщики казанцев готовы заплатить сами

КХЛ оштрафовала «Ак Барс» за то, что болельщики команды скандировали название клуба во время гимна Башкортостана перед третьим матчем серии против «Салавата Юлаева» (2:1).
Штраф составил 100 тысяч рублей. Он наложен в связи с нарушением технического регламента лиги.
Болельщики казанского клуба предложили самостоятельно покрыть штраф, об этом сообщает «Бизнес Online».
Также «Ак Барс» выступил с заявлением по поводу инцидента с гимном: «Это недоразумение, а не спланированная акция. Сожалеем о случившемся»
Болельщики «Ак Барса» во время гимна Башкирии кричали название своего клуба