«Торпедо» и Игнашевич расторгли контракт. Клуб не побеждает 7 матчей подряд в ФНЛ

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич покидает свой пост
Контракт с 41-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.
«Сергей Николаевич сегодня попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках.
О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», – говорится в сообщении «Торпедо».
«Торпедо» идет на 6-м месте в Олимп-ФНЛ, у команды 54 очка. Московский клуб проиграли четыре матча подряд, серия без побед в чемпионате длится 7 игр.
Фаны «Торпедо» воюют с Игнашевичем, а он называет это ударом в спину. Кажется, тренер совсем не виноват