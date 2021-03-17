«Торпедо» и Игнашевич расторгли контракт. Клуб не побеждает 7 матчей подряд в ФНЛ

Главный тренер покидает свой пост

Контракт с 41-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

«Сергей Николаевич сегодня попрощался с командой и поблагодарил футболистов, тренеров и административный персонал за совместную работу перед утренней тренировкой в Лужниках.

О кадровых перестановках в тренерском штабе будет сообщено дополнительно в ближайшее время», – говорится в сообщении «Торпедо».

«Торпедо» идет на 6-м месте в , у команды 54 очка. Московский клуб проиграли четыре матча подряд, серия без побед в чемпионате длится 7 игр.

Фаны «Торпедо» воюют с Игнашевичем, а он называет это ударом в спину. Кажется, тренер совсем не виноват