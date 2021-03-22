Курултай башкир призвал КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Всемирный курултай башкир попросил руководство провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса» в начале третьего матча серии плей-офф с (2:1, 3-0).

Во время гимна Башкирии болельщики казанской команды начали скандировать название своего клуба, заглушая гимн республики.

«Считаем, что КХЛ должна провести расследование по поводу поведения фанатов казанского «Ак Барса» на «Уфа-Арене», – сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир.

«Мы две братские республики и для нас всегда было характерно уважительное отношение друг к другу. Это всегда относилось и к хоккейным встречам, даже несмотря на особый, принципиальный их характер.

Такой «перфоманс» со стороны гостей на моей памяти случился впервые. Надеюсь, в Татарстане примут инцидент к сведению и в дальнейшем будут проводить с делегациями болельщиков более тщательную воспитательную работу.

Спорт есть спорт, он должен быть чистым. Можно, конечно, сослаться на особые эмоции, но ими нужно управлять», – приводит слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева «Башинформ».

По данным агентства, «Салават» готовит письмо в лигу по поводу данного инцидента. Также сообщается, что в КХЛ уже запросили видео данного момента.

Лямся о срыве гимна Башкирии болельщиками «Ак Барса»: «Меня это задело. Такого в моей карьере еще не было»

Болельщики «Ак Барса» во время гимна Башкирии кричали название своего клуба