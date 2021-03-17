Василий Уткин: «Олич в ЦСКА – пранк, зашедший слишком далеко. Он фуфел с любых разумных позиций»

Журналист Василий Уткин высказался о предстоящем назначении главным тренером .

«Нет, ребята, Олич в ЦСКА – это пранк, зашедший слишком далеко. То есть, в принципе – у каждого может получиться. Мало ли. Нельзя исключить даже того, что среди жителей Песчанки, протестовавших против разрастания стадиона ЦСКА до нынешних масштабов, есть потенциальный тренер, который нахлобучит всю Европу.

Но с любых разумных позиций Олич – это фуфел. Просто нет ни одного аргумента выбрать Ивицу.

Полагаю, деловые люди сделают выводы о том, что ВЭБ вкладывается в активы примерно как в Олича, то есть, в моем понимании – как на сплите против валета в блэкджеке. То есть это азартная игра», – написал Уткин в телеграм-канале.

Что мы знаем об Оличе-тренере?