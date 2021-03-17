Левандовски награжден орденом от президента Польши: «Наш национальный герой»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был удостоен государственной награды.
Президент Польши Анджей Дуда вручил капитану национальной сборной Командорский крест ордена Возрождения Польши (3-й из 5 классов ордена – прим. Sports.ru), который вручают за выдающиеся заслуги в различных сферах.
«Наш национальный герой в спортивном плане, но не только. Вы прекрасно представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение. Большое вам спасибо», – сказал президент на церемонии.
«Мне очень приятно получить эту награду, это большая честь. Футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Все, чего я добился, стало возможным благодаря тренерам, персоналу и семье», – сказал Левандовски.