Левандовски награжден орденом от президента Польши: «Наш национальный герой»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Польши по футболу Роберт Левандовски Политика Футбол

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был удостоен государственной награды.

Президент Польши Анджей Дуда вручил капитану национальной сборной Командорский крест ордена Возрождения Польши (3-й из 5 классов ордена – прим. Sports.ru), который вручают за выдающиеся заслуги в различных сферах.

«Наш национальный герой в спортивном плане, но не только. Вы прекрасно представляете Польшу, всегда подчеркиваете свое происхождение. Большое вам спасибо», – сказал президент на церемонии.

«Мне очень приятно получить эту награду, это большая честь. Футбол – это командный вид спорта, а не индивидуальный. Все, чего я добился, стало возможным благодаря тренерам, персоналу и семье», – сказал Левандовски.

Фото: https://twitter.com/prezydentpl

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