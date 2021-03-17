Кононов, Шалимов, Евсеев, Талалаев – среди кандидатов на пост тренера «Торпедо»

«Торпедо» начал работу по поиску нового тренера после расторжения контракта с Сергеем Игнашевичем.
В шорт-лист автозаводцев входят тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, Вадим Евсеев, Николай Писарев, Валерий Петраков, Олег Кононов и Игорь Шалимов, сообщает «РБ Спорт».
«Торпедо» идет на 6-м месте в Олимп-ФНЛ, у команды 54 очка. Московский клуб проиграли четыре матча подряд, серия без побед в чемпионате длится 7 игр.
Игнашевич ушел из «Торпедо». Команда не выигрывает с ноября, но фанаты невзлюбили тренера с самого начала