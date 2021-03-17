Кононов, Шалимов, Евсеев, Талалаев – среди кандидатов на пост тренера «Торпедо»

«Торпедо» начал работу по поиску нового тренера после расторжения контракта с Сергеем Игнашевичем.

В шорт-лист автозаводцев входят тренер , , Николай Писарев, Валерий Петраков, и Игорь Шалимов, сообщает «РБ Спорт».

«Торпедо» идет на 6-м месте в , у команды 54 очка. Московский клуб проиграли четыре матча подряд, серия без побед в чемпионате длится 7 игр.

Игнашевич ушел из «Торпедо». Команда не выигрывает с ноября, но фанаты невзлюбили тренера с самого начала