Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели из-за травмы (Эдриан Воджнаровски)

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал об ожидаемых сроках возвращения в строй форварда .

Джеймс выбыл с растяжением связок голеностопного сустава. Он получил травму в воскресенье в матче с «Атлантой».

«В клубе все еще изучают это растяжение, но мне рассказали, что «Лейкерс» готовятся к тому, что им придется провести без Леброна три недели, возможно, даже месяц. Это нормальные сроки для подобной травмы, но они все еще уточняют их.

Джеймс по ходу карьеры показывал невероятную способность быстро восстанавливаться после травм и играть с повреждениями, но в данном случае ему будет непросто. Повторюсь, «Лейкерс» готовятся к тому, что ожидание займет недели, не дни», – заявил Воджнаровски.

В нынешнем сезоне 36-летний Джеймс набирает 25,4 очка, 7,9 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

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