⚡⚡⚡ЦСКА объявил об уходе Гончаренко

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ивица Олич отставки Виктор Гончаренко Футбол

ЦСКА и главный тренер клуба Виктор Гончаренко по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.

«Спасибо за все, Михалыч!» – написали в твиттере ЦСКА.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Ранее стало известно, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.

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