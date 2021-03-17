⚡⚡⚡ЦСКА объявил об уходе Гончаренко

и главный тренер клуба по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.

«Спасибо за все, Михалыч!» – написали в твиттере ЦСКА.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Ранее стало известно, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.