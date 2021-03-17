⚡⚡⚡ЦСКА объявил об уходе Гончаренко

ЦСКА и главный тренер клуба Виктор Гончаренко по обоюдному желанию прекратили сотрудничество.
«Спасибо за все, Михалыч!» – написали в твиттере ЦСКА.
Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.
Ранее стало известно, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.
⚡⚡⚡ Официально: Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера #ЦСКА.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 22, 2021
Белорусский специалист и армейский клуб по обоюдному желанию решили прекратить сотрудничество.
Спасибо за всё, Михалыч! https://t.co/NB8LfiYoVw pic.twitter.com/2KBA8KxzRb