Представлена новая гостевая форма сборной России. Она белая с сине-красными полосами на груди и рукавах

Презентован гостевой комплект формы национальной команды сборной России.

Он выполнен в белом цвете с российским флагом на груди и рукавах. В этой форме сборная России сыграет в квалификации ЧМ-2022 и на Евро-2020, который пройдет этим летом.

Техническим спонсором остается немецкий экипировщик adidas. Напомним, что изначальную версию формы с перевернутым флагом на рукавах, представленную к Евро-2020 в ноябре 2019 года, РФС отказался использовать и попросил переделать. В итоге в 2020-м национальная команда играла практически в той же форме, которую использовали еще на ЧМ-2018.

Фото: телеграм-канал сборной России