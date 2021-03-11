Александр Григорян: «В России стоит клише на способности женщин в любом роде деятельности. Поэтому мы и в жопе, наверное»

Бывший тренер «Тамбова» и женского клуба высказался об отношении к женщинам в России.

– Недавно экс-главный тренер «Динамо» заявил, что не общается с девушками на футбольные темы, так как они плохо разбираются в футболе. Вам есть, что ему возразить?

– Я видел передачу, где Кобелев об этом высказался. Он высказался достаточно аккуратно. Его ответ был толерантным.

– В нашей стране недооценивают женщин?

– Думаю, что да. Мы недооцениваем их интеллектуальные возможности, у нас стоит какое-то клише на их способности в любом роде деятельности. Наверное, поэтому мы и в жопе.

– В европейском футболе тоже не так много женщин работает в структурах клубов. Почему тогда именно в России недооценивают женский потенциал?

– Для нас Европа должна быть показателем? Любые способности женщин в нашей стране преуменьшаются. Мы к ним относимся потребительски, очень пренебрежительно. Для нас она должна быть хорошей матерью, должна это, должна то. Но при этом прав у женщин нет никаких. Это как?

– Это правильно?

– Конечно, нет. Я поработал в очень многих клубах. Знаю огромное количество мужчин руководителей, не только в сфере футбола. Это просто мужской шовинизм и все.

– В чем женщины-футболистки сильнее мужчин?

– В своей целеустремленности. Они преданнее делу. Этому есть свое объяснение: в женском футболе нет таких денег. Следовательно, спортивная составляющая становится на первое место. Лучшие из футболисток-девушек проявляют мужские качества в гораздо больших пропорциях, чем мужчины.

– Какие качества, например?

– Мужество, храбрость, целеустремленность. Те, что для мужчины являются традиционными чертами характера. На самом деле, эти качества сильнее среди лучших женщин. Я в женском футболе работал только с лучшими.

– С кем легче работать, с женщинами или с мужчинами?

– Я понял, что у меня большие способности именно к женскому футболу. Не могу ответить на вопрос, почему. Если ты хороший мотиватор – тебе легче работать с девушками. Они более патриотичные, преданы своему делу, – заявил Григорьян.