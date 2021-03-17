Пирло могут уволить из «Ювентуса», если команда не попадет в ЛЧ

может уволить с поста главного тренера команды.

Будущее специалиста зависит от того, удастся ли «Ювентусу» попасть в Лигу чемпионов. Также команда должна продемонстрировать прогресс, чтобы руководство клуба убедилось в том, что у команды под руководством Пирло есть перспективы в следующем сезоне, пишет Tuttosport.

Ранее сообщалось, что после вчерашнего поражения от (0:1), который идет 16-м в турнирной таблице Серии А, Пирло поссорился с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Сейчас «Ювентус» занимает 4-е место в Серии А, отрыв от идущего 5-м «Наполи» – 2 очка.