Пирло могут уволить из «Ювентуса», если команда не попадет в ЛЧ

«Ювентус» может уволить Андреа Пирло с поста главного тренера команды.
Будущее специалиста зависит от того, удастся ли «Ювентусу» попасть в Лигу чемпионов. Также команда должна продемонстрировать прогресс, чтобы руководство клуба убедилось в том, что у команды под руководством Пирло есть перспективы в следующем сезоне, пишет Tuttosport.
Ранее сообщалось, что после вчерашнего поражения от «Беневенто» (0:1), который идет 16-м в турнирной таблице Серии А, Пирло поссорился с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Сейчас «Ювентус» занимает 4-е место в Серии А, отрыв от идущего 5-м «Наполи» – 2 очка.