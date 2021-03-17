Гончаренко об уходе из ЦСКА: «Было честью работать в таком великом клубе. Лучший период в моей тренерской карьере»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал расторжение контракта с армейцами.

«Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент.

За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам. Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно.

ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Гончаренко.

Гончаренко работал в ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством армейцы одержали 82 победы в 167 матчах, завоевали Суперкубок России в 2018 году, дважды становились серебряными призерами чемпионата России.

Сообщалось, что Гончаренко сменит бывший нападающий армейцев Ивица Олич.