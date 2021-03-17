Буре о Путине: «Играть с президентом самой сильной страны в мире – огромная честь»

Бывший форвард сборной России Павел Буре поделился впечатлениями от игры в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас такой президент, что нужно его советы слушать, тогда не прогадаешь. Это огромная честь – играть в одной тройке с президентом самой большой и самой сильной страны в мире.

Могу сказать, что играть с ним очень интересно, потому что у него присутствует игровое мышление. У всех наших легенд есть что-то свое коронное – кто-то больше забивал, кто-то лучше бросал, но у всех примерно одинаковое игровое мышление. И приятно видеть, что у президента страны такое же мышление.

Он просчитывает игру на несколько ходов. Поэтому ему не нужно давать советы. Просто мы проговариваем, что будем делать на льду, и это не нужно разжевывать, потому что он и сам все понимает на несколько ходов. Это уникально», – сказал Буре.

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