Олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «Мне трудно болеть за Щербакову. Не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка сообщила, что ей будет сложно болеть за россиянку на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

«Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы.

Чтобы для нее это не было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры. Вот у и видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А вот в облике Анны есть что-то печальное.

Мне правда нравится, что был открыт идее работы Алены Косторной с хореографом Ше-Линн Бурн. Надеюсь, что Трусова тоже будет работать с иностранным топ-специалистом, чтобы ее хореография соответствовала выдающимся техническим умениям», – сказала Дюамель.

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