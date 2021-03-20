Олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «Мне трудно болеть за Щербакову. Не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию канадка Меган Дюамель сообщила, что ей будет сложно болеть за россиянку Анну Щербакову на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

«Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы.

Чтобы для нее это не было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры. Вот у Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой видно, что они сами двигают свои карьеры вперед. А вот в облике Анны есть что-то печальное.

Мне правда нравится, что Евгений Плющенко был открыт идее работы Алены Косторной с хореографом Ше-Линн Бурн. Надеюсь, что Трусова тоже будет работать с иностранным топ-специалистом, чтобы ее хореография соответствовала выдающимся техническим умениям», – сказала Дюамель.

Трусова или Щербакова? А может, Туктамышева? Кто победит на чемпионате мира по фигурному катанию

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