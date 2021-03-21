Болельщиков «Ак Барса» пустят на сектор арены в Уфе после гимна Башкирии. Это инициатива гендиректора «Салавата» Курносова

Болельщики «Ак Барса» смогут попасть на гостевой сектор арены в Уфе перед четвертым матчем против только после исполнения гимна Башкортостана.

Уфимский клуб уже уведомил об этом .

Данное требование было выдвинуто клубом с целью предупреждения возникновения ситуации, случившейся перед третьей игрой. Напомним, что фанаты казанской команды начали скандировать название клуба во время гимна Башкирии.

Как сообщает «ГорОбзор.Ру», генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов стал инициатором решения допустить болельщиков казанцев после гимна. Функционер написал соответствующее письмо в .

Уфимский клуб уступает в серии со счетом 0-3.

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