Болельщиков «Ак Барса» пустят на сектор арены в Уфе после гимна Башкирии. Это инициатива гендиректора «Салавата» Курносова

Теги Ак Барс Салават Юлаев болельщики Уфа-Арена КХЛ Кубок Гагарина Александр Курносов Хоккей

Болельщики «Ак Барса» смогут попасть на гостевой сектор арены в Уфе перед четвертым матчем против «Салавата Юлаева» только после исполнения гимна Башкортостана.

Уфимский клуб уже уведомил об этом «Ак Барс».

Данное требование было выдвинуто клубом с целью предупреждения возникновения ситуации, случившейся перед третьей игрой. Напомним, что фанаты казанской команды начали скандировать название клуба во время гимна Башкирии.

Как сообщает «ГорОбзор.Ру», генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов стал инициатором решения допустить болельщиков казанцев после гимна. Функционер написал соответствующее письмо в КХЛ.

Уфимский клуб уступает в серии со счетом 0-3.

Курултай башкир призвал КХЛ провести расследование по поводу поведения болельщиков «Ак Барса»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья