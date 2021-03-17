Хаби Алонсо возглавит гладбахскую «Боруссию» со следующего сезона

Бывший хавбек «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» станет новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», сообщает Sport Bild.

39-летний специалист возглавит команду со следующего сезона.

Для «Боруссии» при выборе тренера было важно, что Алонсо за время выступлений в «Баварии» практически идеально освоил немецкий язык.

Сейчас испанец возглавляет , который идет на 1-м месте в третьем по силе дивизионе Испании.

Нынешний главный тренер Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию» летом.

«Гладбах» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками.