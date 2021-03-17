Хаби Алонсо возглавит гладбахскую «Боруссию» со следующего сезона

Бывший хавбек «Реала», «Баварии» и «Ливерпуля» Хаби Алонсо станет новым главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», сообщает Sport Bild.
39-летний специалист возглавит команду со следующего сезона.
Для «Боруссии» при выборе тренера было важно, что Алонсо за время выступлений в «Баварии» практически идеально освоил немецкий язык.
Сейчас испанец возглавляет «Реал Сосьедад Б», который идет на 1-м месте в третьем по силе дивизионе Испании.
Нынешний главный тренер «Гладбаха» Марко Розе уйдет в дортмундскую «Боруссию» летом.
«Гладбах» занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 36 очками.