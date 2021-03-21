Первый канал отменил прямую трансляцию короткой программы у пар на ЧМ-2021 из-за показа футбольного матча Россия – Мальта

отменил прямую трансляцию короткой программы у пар на чемпионате мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме из-за показа футбольного матча.

Изначально канал должен был показать соревнования фигуристов 24 марта с 23.30 по московскому времени.

Теперь в это время в программе стоит прямая трансляция футбольного матча Россия – Мальта.

Короткую программу у пар канал покажет в записи в 0.40 по московскому времени 25 марта.

В прямом эфире трансляция соревнований пройдет на официальном сайте канала.

Расписание чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме