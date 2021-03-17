Массимилиано Аллегри: «Сила Роналду в том, что его разум запрограммирован на победу. Каждый день он находит новую мотивацию»

Бывший главный тренер высоко отозвался о форварде «бьянконери» после совместной работы.

«Роналду тоже человек и может ошибаться, но мало кто может избавиться от защитника и мчаться к воротам так, как он. Сила Криштиану в том, что его разум запрограммирован на победу. Он выиграл 5 «Золотых мячей», Лигу чемпионов, множество титулов, но при этом каждый день находит новую мотивацию для себя.

Естественно, играющие с ним должны понимать, что пространство, которое он оставляет, должно быть заполнено кем-то еще. Бедный Манджукич, играя вместе с Роналду, за год пробежал больше, чем за всю карьеру. Я люблю Манджукича, фантастический игрок», – сказал специалист в эфире Sky Sport Italia.

Также Аллегри задали вопрос о том, кто лучше – Роналду или форвард «Барселоны» .

«Это два очень разных игрока. Я бы сказал, что один более великий, а другой лучше», – ответил тренер, не уточнив, кого имеет в виду.