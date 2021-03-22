Капризов впервые в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд. У него «-6» на этом отрезке

Форвард «Миннесоты» не набрал очков в матче регулярного чемпионата против (2:1).

Россиянин впервые в своем дебютном сезоне в НХЛ остался без баллов за результативность в 3 играх подряд. У него «-6» по полезности на этом отрезке.

В этой игре Капризов (17:09, 3:37 – в большинстве, «-1») нанес 1 бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 блок-шота и допустил 1 потерю.

В его активе 25 (10+15) очков в 30 матчах сезона при общей полезности «+5». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, отрыв от идущего вторым Тима Штюцле из «Оттавы» сократился до 6 баллов.