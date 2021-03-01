Сорокин одержал 8-ю победу подряд, отразив 36 бросков в матче с «Филадельфией». Это рекорд для вратарей-новичков из России

Вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (2:1 ОТ).

Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам из 37 и одержал 8-ю победу подряд.

Сорокин продолжает обновлять клубный рекорд по победам подряд для вратарей-новичков.

Также он установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у («Вашингтон») и («Рейнджерс») в активе было по 7 побед.

Сорокин – 23-й вратарь-новичок в истории НХЛ с такой серией. Рекорд принадлежит Россу Бруксу (12 побед, сезон-1973/74, «Бостон»).

В XXI веке лучшее достижение делят два вратаря – Джордан Биннингтон (9, 2018/19, «Сент-Луис») и Каапо Кяхкенен (9, 2020/21, «Миннесота»).