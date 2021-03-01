Сорокин одержал 8-ю победу подряд, отразив 36 бросков в матче с «Филадельфией». Это рекорд для вратарей-новичков из России

Теги Айлендерс Филадельфия НХЛ рекорды Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1 ОТ). 

Россиянин отразил 36 бросков по своим воротам из 37 и одержал 8-ю победу подряд. 

Сорокин продолжает обновлять клубный рекорд по победам подряд для вратарей-новичков.

Также он установил новый рекорд по продолжительности победной серии для вратарей-новичков из России. В прошлом сезоне у Ильи Самсонова («Вашингтон») и Игоря Шестеркина («Рейнджерс») в активе было по 7 побед. 

Сорокин – 23-й вратарь-новичок в истории НХЛ с такой серией. Рекорд принадлежит Россу Бруксу (12 побед, сезон-1973/74, «Бостон»). 

В XXI веке лучшее достижение делят два вратаря – Джордан Биннингтон (9, 2018/19, «Сент-Луис») и Каапо Кяхкенен (9, 2020/21, «Миннесота»). 

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