Моуринью о современном футболе: «Кругом эгоизм и личные интересы вместо сопереживания команде. Психология молодежи непроста»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о современном футболе.

«Футбол в настоящее время непрост. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты, агенты и их связь с прессой.

Все это вместо сопереживания команде, эмпатии, чувства «ты поможешь мне, а я помогу тебе», ощущения, что ты победил и тогда, когда отыграл 90 минут, и тогда, когда остался на скамейке...

Нужно время, чтобы привить это команде, потому что общество и психология молодежи непросты», – высказался 58-летний специалист.

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