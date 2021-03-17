Моуринью о современном футболе: «Кругом эгоизм и личные интересы вместо сопереживания команде. Психология молодежи непроста»

Главный тренер поделился мнением о современном футболе.

«Футбол в настоящее время непрост. Кругом эгоизм, личные интересы, агенты, агенты и их связь с прессой.

Все это вместо сопереживания команде, эмпатии, чувства «ты поможешь мне, а я помогу тебе», ощущения, что ты победил и тогда, когда отыграл 90 минут, и тогда, когда остался на скамейке...

Нужно время, чтобы привить это команде, потому что общество и психология молодежи непросты», – высказался 58-летний специалист.