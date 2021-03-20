Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ-2021, Щербакова и Кихира – один

Стал известен запланированный контент фигуристок на чемпионат мира-2021 в шведском Стокгольме.

планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе (лутц, тулуп и тулуп в связке в тройным), но без тройного акселя в короткой.

У Анны Щербаковой в произвольной планируется четверной флип, у японки – четверной сальхов и по одному тройному акселю в каждой программе.

заявила один тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной.

Женские соревнования на ЧМ-2021 в Стокгольме пройдут 24 и 26 марта.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 22 – 28 марта