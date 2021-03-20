Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на ЧМ-2021, Щербакова и Кихира – один

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева сборная Японии женское катание Рика Кихира Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Стал известен запланированный контент фигуристок на чемпионат мира-2021 в шведском Стокгольме.

Александра Трусова планирует исполнить три четверных прыжка в произвольной программе (лутц, тулуп и тулуп в связке в тройным), но без тройного акселя в короткой.

У Анны Щербаковой в произвольной планируется четверной флип, у японки Рики Кихиры – четверной сальхов и по одному тройному акселю в каждой программе.

Елизавета Туктамышева заявила один тройной аксель в короткой программе и два – в произвольной.

Женские соревнования на ЧМ-2021 в Стокгольме пройдут 24 и 26 марта.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 22 – 28 марта

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