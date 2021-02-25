Мусаев об отставке: «Вопрос к руководству, я не готов на него ответить сегодня»

Главный тренер «Краснодара» подвел итоги матча 21-го тура со (1:6), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– На поле сегодня не было именно команды, в каждой фазе игры мы недоработали.

– Как возможны такие контратаки, как во время голов Ларссона и Соболева?

– Мы понимали, что «Спартак» весь год наигрывал 4-4-2 или 4-2-3-1, но последние игры у них не сложились, поэтому предполагали, что они могут поменять эту схему.

Неважно, какая схема, у них всегда два нападающих – либо два быстрых, либо быстрый и Промес.

Мы плохо убирали эти атаки. Когда счет стал 0:2, это заставляло нас больше идти вперед, освобождать зоны и рисковать. «Спартак» этим хорошо пользовался, это их сильная сторона.

– вылетел из кубков, сегодня пропустили 6. У вас не было мыслей об отставке?

– Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить, – сказал Мусаев.

У «Краснодара» 4 поражения и ничья за последние 5 матчей