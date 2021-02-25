«Ливерпуль» и «Реал» поборются за Мбаппе. Салах может уйти на фоне разногласий с Клоппом (As)

«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за форварда «ПСЖ» , сообщает As.

Мерсисайдцы хотят убедить француза перейти в . Несмотря на пандемию, у них есть финансовый потенциал для сделки.

Один из факторов, который может приблизить трансфер Мбаппе в «Ливерпуль», – разногласия между и Юргеном Клоппом. Египтянин переживает непростые моменты в карьере, с тренером уже несколько месяцев у него тоже не лучшие отношения.

В последнем матче с «Челси» (0:1) Салах был заменен на 61-й минуте, из-за чего выразил недовольство. Агент египтянина опубликовал во время игры в твиттере пост с точкой.

Если Салах все же уйдет, получит преимущество в борьбе за Мбаппе. В первую очередь с экономической точки зрения, поскольку продажа египтянина позволит вернуть часть денег, потерянных во время пандемии. Кроме того, Салах получается более 12 млн евро в год.

«Реал» осознает, что «Ливерпуль» ведет борьбу за Мбаппе и что с будет непросто. Мадридцы попытаются убедить француза проектом. Они хотят сделать Мбаппе звездой .