«Ливерпуль» проиграл дома 6 матчей подряд

«Ливерпуль» уступил (0:1) в домашнем матче .

Команда Юргена Клоппа потерпела шестое поражение подряд на «Энфилде». Ранее она проиграла «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Эвертону» (0:2) и «Челси» (0:1).

«Красные» обновили свой антирекорд, впервые в истории потерпев шесть домашних поражений подряд.

Всего «Ливерпуль» не побеждает на «Энфилде» 8 матчей, до серии поражений были две ничьих. Последняя победа случилась 16 декабря в матче против «Тоттенхэма» (2:1).

10 марта проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Матч пройдет в Будапеште, номинальными хозяевами поля будут мерсисайдцы.