«Назвал настоящим героем гонки». Путин отправил Большунову поздравление с серебром в марафоне на ЧМ-2021

Президент России Владимир Путин отправил лыжнику поздравление с серебряной медалью на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Изначально Большунов занял третье место, но получил серебро после дисквалификации норвежца – тот помешал россиянину на финише.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову. Он назвал Большунова настоящим героем гонки», – рассказал пресс-секретарь президента .

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал