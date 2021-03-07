«Назвал настоящим героем гонки». Путин отправил Большунову поздравление с серебром в марафоне на ЧМ-2021

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин сборная Норвегии Дмитрий Песков Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Президент России Владимир Путин отправил лыжнику Александру Большунову поздравление с серебряной медалью на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Изначально Большунов занял третье место, но получил серебро после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клэбо – тот помешал россиянину на финише.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму получившему серебряную медаль в гонке на 50 километров Александру Большунову. Он назвал Большунова настоящим героем гонки», – рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал

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