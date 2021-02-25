Сульшер – единственный, кто побеждает Гвардиолу чаще, чем проигрывает, из тренеров с 4+ матчами

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» (2:0) в 27-м туре АПЛ.
Для главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера это четвертая победа над «горожанами» под руководством Пепа Гвардиолы. В свою очередь, команда испанского специалиста трижды обыгрывала клуб норвежца.
Из 67 тренеров, проведших четыре и более матчей против Гвардиолы за время его работы в клубах высших лиг, лишь Сульшер имеет больше побед, чем поражений.
«МЮ» впервые победил клуб «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ. Было 2 поражения и 5 ничьих