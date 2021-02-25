Кокорин пропустит не менее недели из-за травмы

Форвард «Фиорентины» получил травму.

В матче против «Ромы» (1:2) россиянин провел на поле чуть более 40 минут и повредил прямую мышцу бедра.

Боль Кокорин почувствовал еще по ходу игры, но остался на поле и только усугубил повреждение, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источники, близкие к «Фиорентине».

Кокорин, по предварительным прогнозам, пропустит не менее недели. Он не сыграет не только в ближайшем матче против «Пармы», но с большой долей вероятности также пропустит и встречу с «Беневенто», которая состоится 13 марта.

В «Фиорентине» пока не знают, когда футболист сможет вернуться в общую группу.