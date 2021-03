«Рейнджерс» Джеррарда выиграли чемпионат Шотландии без единого поражения. Это их первый титул за 10 лет и рекордный 55-й в истории

досрочно стали чемпионами Шотландии.

Случилось это после того, как «Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди» (0:0) и потерял математические шансы догнать лидера.

После 32 туров «Рейнджерс» во главе со ни разу не проиграли (28 побед , 4 ничьих, 77 забитых голов и 9 пропущенных) и набрали 88 очков. У 68 баллов.

«Рейнджерс» выиграли чемпионат Шотландии впервые с сезона-2010/2011. Для клуба из Глазго это чемпионство стало рекордным 55-м. У «Селтика» 51 титул.

Бывший хавбек и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года. Для него это первая самостоятельная работа в качестве тренера на взрослом уровне и первый трофей.

🏆 We Are Rangers



🏆 We Are Champions#Champion55 pic.twitter.com/UjiBguexfe