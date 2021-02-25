«Рейнджерс» Джеррарда выиграли чемпионат Шотландии без единого поражения. Это их первый титул за 10 лет и рекордный 55-й в истории

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс премьер-лига Англия Футбол

«Рейнджерс» досрочно стали чемпионами Шотландии.

Случилось это после того, как «Селтик», идущий вторым, сыграл вничью с «Данди» (0:0) и потерял математические шансы догнать лидера.

После 32 туров «Рейнджерс» во главе со Стивеном Джеррардом ни разу не проиграли (28 побед , 4 ничьих, 77 забитых голов и 9 пропущенных) и набрали 88 очков. У «Селтика» 68 баллов.

«Рейнджерс» выиграли чемпионат Шотландии впервые с сезона-2010/2011. Для клуба из Глазго это чемпионство стало рекордным 55-м. У «Селтика» 51 титул.

Бывший хавбек и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард возглавляет «Рейнджерс» с 2018 года. Для него это первая самостоятельная работа в качестве тренера на взрослом уровне и первый трофей.

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья