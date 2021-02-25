«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» (0:1). Это 6-е поражение в 7 последних матчах АПЛ

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома проиграл «Фулхэму» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа потерпела шестое поражение за последние семь матчей в лиге. За это время ей удалось победить лишь «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

На «Энфилде» «красные» потерпели шестое поражение подряд.

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет 7-м с 43 очками в 28 матчах, но уже сегодня может опуститься на 8-ю позицию.

Ливерпуль – Фулхэм 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
7 марта, 17.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 45 Лемина.
ЛиверпульАлиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Диогу Жота, Кейта.
ФулхэмАреоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лемина, Рид, Кавалейру (Митрович, 85), Декордова-Рид, Лукман (Робинсон, 83), Маджа (Лофтус-Чик, 67).
Предупреждения:
Тете (38), Диогу Жота (42), Лемина (47), Кейта (90), Митрович (90).

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