«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» (0:1). Это 6-е поражение в 7 последних матчах АПЛ

В 27-м туре английской Премьер-лиги дома проиграл (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа потерпела шестое поражение за последние семь матчей в лиге. За это время ей удалось победить лишь «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

На «Энфилде» «красные» потерпели шестое поражение подряд.

В турнирной таблице «Ливерпуль» идет 7-м с 43 очками в 28 матчах, но уже сегодня может опуститься на 8-ю позицию.

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