«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» (0:1). Это 6-е поражение в 7 последних матчах АПЛ

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома проиграл «Фулхэму» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Юргена Клоппа потерпела шестое поражение за последние семь матчей в лиге. За это время ей удалось победить лишь «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
На «Энфилде» «красные» потерпели шестое поражение подряд.
В турнирной таблице «Ливерпуль» идет 7-м с 43 очками в 28 матчах, но уже сегодня может опуститься на 8-ю позицию.
- Дата проведения
- 7 марта, 17.00, «Энфилд»
- Гол:
- 0:1 – 45 Лемина.
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Ливерпуль –
Алиссон, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Уильямс (Александер-Арнолд, 76), Шакири, Милнер (Фабиньо, 76), Салах, Вейналдум (Мане, 62), Диогу Жота, Кейта.
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Фулхэм –
Ареоля, Тете, Андерсен, Айна, Адарабиойо, Лемина, Рид, Кавалейру (Митрович, 85), Декордова-Рид, Лукман (Робинсон, 83), Маджа (Лофтус-Чик, 67).
- Предупреждения:
- Тете (38), Диогу Жота (42), Лемина (47), Кейта (90), Митрович (90).