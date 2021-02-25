«Реал» ушел от поражения в дерби с «Атлетико» на 88-й минуте благодаря голу Бензема – 1:1

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Sports.ru Футбол

В 26-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Атлетико» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков в 25 матчах.

«Барселона» занимает второе место (56 очков, 26 матчей), «Реал» идет третьим (54 очка, 26 матчей).

Атлетико – Реал Мадрид 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
7 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Суарес, 1:1 – 88 Бензема.
АтлетикоОблак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 57), Карраско (Жоау Феликс, 64), Корреа (Кондогбиа, 82), Суарес.
Реал МадридКуртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 60), Модрич, Асенсио (Вальверде, 60), Бензема.
Предупреждения:
Карраско (64), Варан (67), Корреа (72), Жоау Феликс (80), Савич (90), Льоренте (90).

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