«Реал» ушел от поражения в дерби с «Атлетико» на 88-й минуте благодаря голу Бензема – 1:1

В 26-м туре Ла Лиги «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Атлетико» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 59 очков в 25 матчах.
«Барселона» занимает второе место (56 очков, 26 матчей), «Реал» идет третьим (54 очка, 26 матчей).
- Дата проведения
- 7 марта, 18.15, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 57), Карраско (Жоау Феликс, 64), Корреа (Кондогбиа, 82), Суарес.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 60), Модрич, Асенсио (Вальверде, 60), Бензема.