Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем Йоханнесом Клэбо. В результате контакта с Клэбо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял Эмиль Иверсен.

После гонки Большунов заплакал. 

Российская сторона подала протест.

Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»

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