Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем Йоханнесом Клэбо. В результате контакта с Клэбо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял Эмиль Иверсен.
После гонки Большунов заплакал.
Российская сторона подала протест.
Большунов не сдержал слез после обиднейшей концовки марафона 😥— Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021
Держись, Сан Саныч 💪 pic.twitter.com/GLxm1VgzyF
Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»