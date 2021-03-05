Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим

Российский лыжник завоевал бронзу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На финиш Большунов вышел вместе с норвежцем . В результате контакта с Клэбо россиянин сломал палку и финишировал только третьим. Серебро взял .

После гонки Большунов заплакал.

Российская сторона подала протест.

Большунов не сдержал слез после обиднейшей концовки марафона 😥



Держись, Сан Саныч 💪 pic.twitter.com/GLxm1VgzyF — Матч ТВ (@MatchTV) March 7, 2021

Скриншоты: телеканал «Матч ТВ»