Тренер сборной Норвегии: «Большунов больше озабочен тем, чтобы помешать Клэбо, а не выбрать лыжню. Он не демонстрирует нормальную линию поведения»

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум считает, что незаслуженно дисквалифицировали в марафоне на чемпионате мира-2021 за инцидент с россиянином на финише.

«Я не согласен с решением, что действия Йоханнеса оценили как помеху.

Я считаю, что эта ситуация была сконструирована спортсменом, которые не демонстрирует нормальную линию поведения. Он больше озабочен тем, чтобы помешать Йоханнесу, а не выбрать лыжню. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», – рассказал Носсум.

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