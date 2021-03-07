Тренер сборной Норвегии: «Большунов больше озабочен тем, чтобы помешать Клэбо, а не выбрать лыжню. Он не демонстрирует нормальную линию поведения»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Эйрик Мюр Носсум Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум считает, что Йоханнеса Клэбо незаслуженно дисквалифицировали в марафоне на чемпионате мира-2021 за инцидент с россиянином Александром Большуновым на финише.

«Я не согласен с решением, что действия Йоханнеса оценили как помеху.

Я считаю, что эта ситуация была сконструирована спортсменом, которые не демонстрирует нормальную линию поведения. Он больше озабочен тем, чтобы помешать Йоханнесу, а не выбрать лыжню. Мне чрезвычайно жаль Йоханнеса», – рассказал Носсум.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

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