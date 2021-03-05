Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов, Червоткин, Клэбо, Иверсен, Нисканен пробегут классический марафон

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам спорта в Оберстдорфе пройдет мужской масс-старт на 50 км классическим стилем. Россию представят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Илья Семиков и Евгений Белов.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Масс-старт

50 км, классический стиль

Начало – в 15:00 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2

Старт-лист

1. Александр Большунов (Россия)

2. Евгений Белов (Россия)

3. Эмиль Иверсен (Норвегия)

4. Морис Манифика (Франция)

5. Дарио Колонья (Швейцария)

6. Алексей Червоткин (Россия)

7. Илья Семиков (Россия)

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

10. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

11. Пол Гульберг (Норвегия)

12. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

14. Ииво Нисканен (Финляндия)

18. Вильям Поромаа (Швеция)

19. Йенс Бурман (Швеция)