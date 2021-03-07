Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов выразил надежду, что после инцидента на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе у него останутся хорошие отношения с норвежцем Йоханнесом Клэбо.

– Объясни твою реакцию, когда Клэбо подошел к тебе в финишной зоне. Мы видели, что ты плакал.

– Да, я плакал, потому что это было несправедливо. Я был очень расстроен и не слышал, что сказал Йоханнес. Надеюсь, что у нас по-прежнему будут хорошие отношения в спорте, – рассказал Большунов.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал

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