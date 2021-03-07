Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»

Российский лыжник выразил надежду, что после инцидента на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе у него останутся хорошие отношения с норвежцем .

– Объясни твою реакцию, когда Клэбо подошел к тебе в финишной зоне. Мы видели, что ты плакал.

– Да, я плакал, потому что это было несправедливо. Я был очень расстроен и не слышал, что сказал Йоханнес. Надеюсь, что у нас по-прежнему будут хорошие отношения в спорте, – рассказал Большунов.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал